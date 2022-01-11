'Это очень важно': Кличко дал Свитолиной дельный совет

Звезда мирового тенниса Элина Свитолина поделилась воспоминаниями, как в свое время получила совет от чемпиона мира по боксу Владимира Кличко. Двое знаменитых украинских спортсменов размышляли о будущем.

26-летняя уроженка Одессы рассказала в интервью сайту Gordonua о беседах с боксером, которые подтолкнули ее к инвестированию в бизнес и недвижимость.

"Вова Кличко дал мне очень хороший совет, еще когда я только открывала свой фонд. Он мне очень помог, сказав, что до заката карьеры уже нужно думать, чем заниматься дальше, и строить планы. Меня это очень зацепило.

Я стараюсь устроить "подушку" после того, как закончу с теннисом. Если вдруг, например, завтра у меня завершится карьера, чтобы был какой-то пассивный доход, который будет мне приносить деньги. Для меня это очень важно, я буду спать спокойно", – призналась девушка.

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Пока супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса не решила, чем займется после завершения карьеры в спорте. Элина рассматривает вариант перейти на тренерскую работу – именно в Украине, потому что "нужно давать что-то обратно".

Также не исключила, что профессионально займется темой здорового питания. Недавно она прослушала курс по нутрициологии в Канаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина рассказала Гордону о походе в политику. Пока что Элина не хочет идти в сферу, в которой мало что знает.

В то же время лучшему теннисисту мира грозит 12 месяцев тюрьмы. Новак Джокович нарушил правила карантина.