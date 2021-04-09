Владимир Кличко объяснил, почему Украина победит в войне с Россией

Украинский легендарный боксер Владимир Кличко выразил уверенность в том, что нашей стране удастся преодолеть военную агрессию России.

Об этом сам Кличко-младший заявил в интервью YouTube-каналу Miami Herbert Business School. Он напомнил, что украинская нация очень талантлива. Он также выразил надежду на поддержку Украины ее союзниками.

"Я больше, чем уверен, в том, что Украина будет ярко сиять. Говорю так потому, что у нас есть бэкграунд. У нас, украинцев, всегда было много талантливых людей. Назову нескольких. Игорь Сикорский – создатель первого вертолета. Вы наверняка используете Whatsapp. Его создатель – Ян Кун, американский украинец. Самый большой грузовой самолет сконструировал Антонов. Тоже украинец. Люди часто забывают об этом или даже не знают. У нас очень талантливая нация. У нас есть вызовы на геополитическом поле. Чтобы их преодолеть, нужно время из-за российско-украинской войны. Но, думаю, вскоре это пройдет. И это случится при поддержке союзников. Поодиночке мы можем идти быстрее, но вместе продвинемся дальше", – сказал Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко отметил, что диктаторский режим Владимира Путина рано или поздно потерпит поражение.