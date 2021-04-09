Володимир Кличко пояснив, чому Україна переможе у війні з Росією

Олександр Чеканов Бокс 22:32, 9.04.2021

Український легендарний боксер Володимир Кличко висловив впевненість в тому, що нашій країні вдасться подолати військову агресію Росії.

Про це сам Кличко-молодший заявив в інтерв'ю YouTube-каналі Miami Herbert Business School. Він нагадав, що українська нація дуже талановита. Він також висловив надію на підтримку України її союзниками.

"Я більше, ніж впевнений, в тому, що Україна буде яскраво сяяти. Кажу так тому, що у нас є бекграунд. У нас, українців, завжди було багато талановитих людей. Назву кількох. Ігор Сікорський – творець першого гелікоптера. Ви напевно використовуєте Whatsapp. Його створив Ян Кун, американський українець. Найбільший вантажний літак сконструював Антонов. Теж українець. Люди часто забувають про це або навіть не знають. У нас дуже талановита нація. У нас є виклики на геополітичному полі. Щоб їх подолати, потрібен час через російсько-українську війну. Але, думаю, незабаром це пройде. І це станеться за підтримки союзників. Поодинці ми можемо йти швидше, але разом просунемося далі", – сказав Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко зазначив, що диктаторський режим Володимира Путіна рано чи пізно зазнає поразки.

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