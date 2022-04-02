Виталий Кличко едва не расплакался, рассказывая о трагическом моменте войны в Украины. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко не смог сдержать эмоций, вспоминая, один из случаев во время эвакуации на железнодорожном вокзале в Киеве. Во время интервью Дмитрию Гордону мэр столицы Украины признался, что у него много раз наворачивались на глаза слезы.

Кличко описал один из самых трагических моментов этой войны, при этом приложив усилия, чтобы не заплакать.

"Это было на вокзале, в первые дни эвакуации. Привезли людей, уже не помню откуда, и мальчик лет 7 плакал и искал родителей. Я с ним поговорил: "Не расстраивайся, папа с мамой потерялись". Через некоторое время ко мне подошла женщина, сказав, что он еще не знает, что родители погибли... Тяжело описать эти чувства... Людей жалко. Жалко нацию. Жалко этого мальчика, потому что он еще не знал, что сирота", – сказал Виталий Владимирович.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 1 апреля российские оккупанты убили в Украине 153 ребенка, более 245 получили ранения. По предварительной информации больше всего детей пострадало в Киевской области – 73.

Ранее экс-главный тренер сборной Украины по футболу Андрея Шевченко с трудом совладал с эмоциями, выступая в перед 3 000 студентами в Нью-Йорке на церемонии открытия проекта ООН "Измени мир". Украинский тренер выдал мощную речь о войне в Украине и в какой-то момент не смог сдержать слез.

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