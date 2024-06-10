Валуев стал посмешищем в сети после слов о 'нестабильной валюте'

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев призвал российские футбольные клубы отказаться от иностранцев. Депутат Государственной думы мотивировал это тем, что легионеры хотят получать зарплаты в долларах или евро, которые "имеют большой курс и нестабильны", став посмешищем в сети.

"Профессиональным клубам нельзя запрещать набирать легионеров... На то они и профессиональные клубы. Но тут есть еще проблема правильного подхода по выращиванию своих игроков. И, наверное, в скором времени мы будем все чаще избавляться от легионеров. Их услуги, мягко говоря, дороговаты. Они же все хотят валюту, а валюта сегодня имеет крайне большой курс и нестабильна", – сказал Валуев в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс".

Читатели портала Sports.ru едко отреагировали на экономическую "аналитику" бывшего боксера. Кроме того, они напомнили Валуеву, что тот во время своих выступлений в профессиональном ринге получал гонорары не в рублях.

"Точно валюта нестабильна? Или может рубль все-таки?", "Как хорошо, что Валуев в бытность боксером ведь выходил на ринг исключительно в России исключительно с Иванами и гонорары за бои получал сплошь в рублях", "А сам в свою репу бестолковую за рубли получал?", "В представлении Кувалды, это, оказывается, волюта нестабильна, а не рубль", "Какой-то бессвязный бред. От ребят к валюте. Какая валюта? О чем он? В рублях все у них давно", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, Николай Валуев выступил против олимпийского перемирия, к которому призвали президент Франции Эммануэль Макрон и глава Китая Си Цзиньпин.

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