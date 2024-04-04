Валуев сказал, ради чего страдает Россия, которую не пустили на Олимпиаду-2024, и получил ответку в сети

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что тех российских спортсменов, которых не пустили на Олимпийские игры, должна радовать мысль, что они находятся вместе с родиной. Депутат Государственной думы заявил, что Россию "предполагается уничтожить во всех отношениях".

Валуев отметил, что идет "максимальная зачистка информационного поля", и якобы делается все, чтобы очернить РФ в глазах мировой общественности.

"Спортсмены – известные люди, которых знает весь мир, таких в мире мало, и было бы странным и нелогичным, если бы политиканы, наши заклятые недруги, не сделали бы попыток здесь как-то повлиять.Можно бесконечно долго сожалеть по поводу неприезда, но каждого из спортсменов, думаю, будет согревать мысль, что он все-таки действует вместе со своей страной, народом, родиной", – сказал экс-чемпион мира по боксу в интервью ТАСС.

Бывший боксер обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в предвзятости.

"МОК – коммерческая организация, она абсолютно подконтрольна и несубъектна, потому что выносит политические решения в отношении спортсменов других стран ровно в тот момент, когда должна быть в стороне. На Олимпиаде должна быть другая политика – политика мира, а не разграничения, которую сейчас проводит президент МОК Томас Бах и все руководство МОК", – добавил депутат ЕдРа.

Такой патриотизм Валуева не нашел положительных отзывов у российских болельщиков.

"Каменная башка", "Офигеть аргументы... Карьеры и судьбы людям разрушили и прячутся за лозунгами", "Сколько это может продолжаться? Есть предел подлости и лизоблюдству?", "Пропаганда головного мозга. Слушать противно", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Валуев возмутился заявлению мэра Парижа Анн Идальго, которая выступила против участия спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде-2024. Экс-боксер в ответ выступил с традиционными для РФ агрессивными и воинственными нападками в адрес европейцев.

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