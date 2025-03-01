Валуев сказал, как надо воспринимать случившееся на встрече Зеленского и Трампа, и стал посмешищем

Бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев попытался оригинально прокомментировать встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского, но лишь вызвал насмешки. Заявление 51-летнего россиянина о том, что экс-президент США "без боя забрал пояс абсолютного чемпиона мира", быстро превратилось в повод для шуток.

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Валуев, известный своей лояльностью к российским властям, решил представить ситуацию так, будто Трамп каким-то образом "одержал победу" в спорте, к которому не имеет никакого отношения. Он назвал это событие историческим, хотя очевидно, что пояс Усика был подарком, а не символом поражения.

"Воспринимайте это так – Дональд Фредович без боя забрал пояс абсолютного чемпиона мира. Молодец, такое еще никому не удавалось. Это можно записывать на скрижали истории", – сказал Николай Валуев в интервью "РИА Новости".

Комментаторы в соцсетях не оценили попытку Валуева выслужиться. Многие отметили, что он снова "лизнул барский сапог", пытаясь извратить очевидные факты. Некоторые сравнили его слова с нелепыми пропагандистскими заявлениями, которые далеки от реальности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сдержал свое слово и привез на встречу с американским лидером Дональдом Трампом один из поясов объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика.

Позже Усик ответил на вопрос, почему он в Украине, а его пояса в Вашингтоне.

Снимок с чемпионским поясом стал вирусным в сети, за день собрав более 144 тысяч просмотров.

Отметим, что пояс, который лежал в Белом доме во время встречи президентов, отличается от официального трофея, который Александр завоевал в мае прошлого года, побив Тайсона Фьюри.

Именно его Усик подарил в августе 2024-го Владимиру Зеленскому.

Напомним, что время переговоров в Белом доме произошел спор между лидером Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Венсом по поводу переговоров с РФ.

Венс подверг критике Зеленского за то, что тот не благодарит США за оказанную помощь, а Трамп призвал подписать соглашение и прекратить боевые действия.

После напряженных переговоров с лидером США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось.

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