Валуев назвал причину поражения Поветкина в бою с Уайтом

Максим Иншаков Бокс 14:02, 28.03.2021 Обновлено: 14:16, 28.03.2021

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил, что ключевым в поражении Поветкина в реванше с Уайтом стало повторение ошибки первого боя.

Русский Витязь не смог нейтрализовать прямой удар британца с правой руки.

"Ошибка, которая привела к двум нокдаунам в первом бою, не была исправлена. Уайт активно пользовался джебом: британец наносил свои основные потрясающие — от слова потрясать — удары с правой. Когда Уайт добивал боковым слева, стало понятно: Саня находится в состоянии, близком к непониманию ситуации. Шансов уже не было", – цитирует Валуева "Чемпионат".

Как сообщал OBOZREVATEL, бой-реванш за пояс временного чемпиона в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) между Поветкиным и Уайтом завершился в 4-м раунде.

Позже было опубликовано видео нокаута, а также подборку лучших моментов. Сразу после встречи британский супертяж пришел в раздевалку к россиянину и предложил ему неожиданный обмен.

Ранее жена Поветкина своей внешностью вызвала бурное обсуждение в Англии.

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