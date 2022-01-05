В Танзании боксер от нокаута вылетел с ринга головой вниз. Видео

Страшным нокаутом завершился поединок боксеров полусреднего веса в Танзании. Джума Мифаджио и Энтони Эзекиль дебютировали на профессиональном ринге, и для первого этот дебют завершился разгромным поражением.

Уже в первом раунде Мифаджио пропустил мощнейший правый боковой, после которого потерял равновесие.

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Боец стал пятится, сделал несколько шагов, после чего головой вниз улетел с ринга.

Судьи и присутствующие в зале кинулись на помощь упавшему.

Джума несколько секунд лежал без признаков жизни, однако затем смог прийти в себя.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, тяжелейшим нокаутом закончился поединок между японскими бойцами смешанных единоборств (ММА) в местном промоушене Pancrase Hybrid Wrestling. Встреча прошла в рамках легкого весового дивизиона.

После достаточно равного боя, наступила эффектная развязка.