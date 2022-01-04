Боец ММА "воткнулся" лицом в ринг после тяжелейшего нокаута. Видео
Тяжелейшим нокаутом закончился поединок между японскими бойцами смешанных единоборств (ММА) в местном промоушене Pancrase Hybrid Wrestling. Встреча прошла в рамках легкого весового дивизиона.
После достаточно равного боя, наступила эффектная развязка.
Один из боксеров попытался пробить прямым ударом в голову, но нарвался на контратаку.
Прилетевший хук был настолько мощным, что моментально вырубил файтера – тот как подкошенный свалился лицом на настил октагона, буквально воткнувшивись головой в ринг.
Судья сразу присудил победу нокаутом.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.
January 2, 2022
Как сообщал OBOZREVATEL, боец ММА редчайшим "невидимым" ударом бекфист отправил соперника в нокаут года.
Этот удар является неожиданным, ввиду того, что крайне редко применяется спортсменами и защита против него часто не наработана.