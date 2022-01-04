Боец ММА "воткнулся" лицом в ринг после тяжелейшего нокаута. Видео

Максим Иншаков
Бокс
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Бой завершился досрочно

Тяжелейшим нокаутом закончился поединок между японскими бойцами смешанных единоборств (ММА) в местном промоушене Pancrase Hybrid Wrestling. Встреча прошла в рамках легкого весового дивизиона.

Бой начался в равной борьбе

После достаточно равного боя, наступила эффектная развязка.

Встреча прошла в Японии
Видео дня

Один из боксеров попытался пробить прямым ударом в голову, но нарвался на контратаку.

Поединок завершился нокаутом

Прилетевший хук был настолько мощным, что моментально вырубил файтера – тот как подкошенный свалился лицом на настил октагона, буквально воткнувшивись головой в ринг.

Боец упал в нокаут

Судья сразу присудил победу нокаутом.

Судья присудил победу нокаутом

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец ММА редчайшим "невидимым" ударом бекфист отправил соперника в нокаут года.

Хоригучи улетел в нокаут

Этот удар является неожиданным, ввиду того, что крайне редко применяется спортсменами и защита против него часто не наработана.