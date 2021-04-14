В Суперлиге Париматч состоялись поединки 14 апреля

В чемпионате Украины по баскетболу в среду, 14 апреля, играются очередные поединки в Суперлиге Париматч.

"Прометей" на родной площадке в Каменском одолел "Николаев" (110:82), "Запорожье" победил "Черкаськи Мавпы " (78:69), а "Днепр" играет с "Киев-Баскет".

В первой 10-минутке Прометей смог завладеть 13-очковым гандикапом. Удалось это благодаря значительно лучшей реализации и командной игре. Подопечные Ронена Гинзбурга забросили 9 раз, из которых 4 - трехочковые, а также сделали 6 результативных передач. На это Николаев ответил лишь пятью попаданиями из краски и одним ассистом. Корабелы увереннее выглядели только под щитами, сделав 14 подборов против 11.

Прометей – Николаев ФБУ

В следующей четверти у Прометея сбился прицел и они реализовали лишь 1 трехочковый из 6 попыток. Однако, компенсировали это отличной игрой в краске – 10 заброшенных. Даже 3 попадания с дальней и 24 набранные очки всего за четверть не помогли Николаева забрать 10-минутку в свой актив.

После перерыва Прометей не уменьшал своего давления. За 20 минут они положили еще 9 трехочковых в цель. Стоит отметить отличную игру Вона и Стивенса, которые с 15 реализованных дальних хозяевами, записали в свой актив 9. Также великолепный матч выдал Сидоров, почти оформил дабл-дабл из 19 очков и 9 передач. Треть ассистов Прометея в этом матче принадлежит именно ему. Все это позволило добыть Ронену Гинзбургу дебютную победу у руля команды – 110:82.

Прометей – Николаев ФБУ

Прометей – Николаев 110:82 (23:10, 29:24, 28:28, 30:20)

Прометей: Вон 19 очков + 2 подбора + 5 передач, Беликов 13 очков + 1 передач, Стефенс 20 очков + 4 подбора + 2 передач, Майерс 11 + 4 подбора + 2 передач, Сидоров 19 очков + 5 подборов + 9 передач, Эванс 6 очков + 4 подборов

Николаев: Колтер 7 очков + 4 передач, Приймак 12 + 9 подборов, Дубоненко 10 очков 2 подбора, Конате 6 очков + 6 подборов + 4 передач, Эдриан 14 очков + 6 подборов, Эдж 16 очков + 3 подбора + 4 передач

БК Запорожье одержал важную домашнюю победу в матче против Черкаських Мавп.

Команда Валерия Плеханова проиграла первую четверть, но три следующих выиграла. Играя без Джоша Форчуна, хозяева площадки контролировали игру до ее завершения и одержали третью победу в четырех поединках сезонной серии с Мавпами - 78:69.

Благодаря этой победе запорожцы закрепились на пятой позиции, получив 19 победу в 33 матчах регулярного чемпионата, а Мавпы продолжают находиться на 8-м месте и, по всей вероятности, останутся на своей позиции в плей-офф.

Запорожье - Черкаськи Мавпы

Запорожье - Черкаськи Мавпы 78:69 (16:24, 26:18, 22:15, 14:12)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевский "Будивельник" во вторник, 13 апреля, победил дома "Химик" в очередном поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч – 98:80.