"Дніпро" вперше в сезоні переміг "Київ-Баскет": результати Суперліги Паріматч 14 квітня

У чемпіонаті України з баскетболу в середу, 14 квітня, відбулися чергові поєдинки в Суперлізі Паріматч.

"Прометей" на рідному майданчику в Кам'янському здолав "Миколаїв" (110: 82), "Запоріжжя" переміг "Черкаські Мавпи" (78:69), а чемпіон України "Дніпро" вперше в сезоні обіграв "Київ-Баскет" (90:79).

Суперники провели рівну першу чверть. Обидві команди набрали половину очок через фарбу, в обох колективів вдало до гри увійшли гравці лави запасних, зокрема бігмен гостей Сергій Павлов, який за першу чверть приніс своїй команді 8 очок.

Але в другій чверті Дніпру вдався дуже солідний ривок. Команда Дениса Журавльова за три стартові хвилини оформила спурт 16:0. Господарі грали швидко, з непоганим відсотком реалізовували триочкові кидки та відмінно використали те що, кияни початок другої чверті відверто проспали.

Другу половини другої десятихвилинки краще провели вже саме гості, які до цього встигли втратити Павла Крутоуса який залишив гру достроково через два технічних фоли. Можливо саме втрата важливого гравця трохи змотивувала Київ-Баскет. Команда Айнарса Багатскіса відповіла своїм міні-ривком, але віддала супернику занадто багато і програла половину "-7".

Дніпро — Київ-Баскет ФБУ

Після великої перерви господарі майданчику лідерство супернику вже не віддали. Дніпро декілька разів повертався на дистанцію 10+, кияни, в свою чергу, зробили декілька спроб повернутися до гри. Але кожного разу у господарів знаходилась відповідь для суперника.

Ключовим дня команди Журавльова став показник реалізації триочкових — 11 з 22 (50%), що в певній мірі дозволило господарям нівелювати тотально програний щит. Київ-Баскет серйозно виграв підбирання, але використати додаткові можливості як слід команда Багатскіса не змогла, реалізувавши лише 41% кидків з гри та 30% з дальної дистанції.

Дніпро довів матч до впевненої перемоги, вперше в сезоні здолавши Київ-Баскет — 90:79. Ця перемога трохи наблизила команду Журавльова до суперника, але кияни продовжують утримувати лідерську позицію.

Дніпро вже 16 квітня вдома зіграє проти Тернополя, а Київ-Баскет у цей жк день на виїзді протистоятиме Харківським Соколам.

Дніпро — Київ-Баскет 90:79 (20:20, 26:19, 19:17, 25:23)

Дніпро: Глєбов 16, Кравцов 15 + 5 підбирань - 4 втрати, Купер 9 + 11 передач + 4 перехоплення, Тимофеєнко 5, Террелл 5 — старт Санон 11 + 5 підбирань - 3 втрати, Бобров 10 + 7 підбирань + 4 передачі, Шундель 8, Закурдаєв 8, Натяжко 3, Коломойський 0 , Корнієнко 0

Київ-Баскет: Янг 10 + 5 передач, Ковальов 9 + 4 підбирання, Близнюк 6 + 8 передач, Крутоус 6, Коренюк 6 + 8 підбирань — старт, Павлов 16, Мішула 13, Мессі 11, Тібодо 2 + 6 підбирань, Шевчук 0

У першій 10-хвилинці Прометей зміг заволодіти 13-очковим гандикапом. Вдалося це завдяки значно кращій реалізації і командній грі. Підопічні Ронена Гінзбурга закинули 9 разів, з яких 4 - триочкові, а також зробили 6 результативних передач. На це Миколаїв відповів лише п'ятьма влученнями з фарби і одним ассистом. Корабели впевненіше виглядали тільки під щитами, зробивши 14 підборів проти 11.

Прометей – Миколаїв ФБУ

У наступній чверті у Прометея збився приціл і вони реалізували лише 1 триочковий з 6 спроб. Однак, компенсували це відмінною грою в фарбі – 10 закинутих. Навіть 3 попадання з далекої і 24 набрані очки за все за чверть не допомогли Миколаєва забрати 10-хвилинку в свій актив.

Після перерви Прометей не зменшується свого тиску. За 20 хвилин вони поклали ще 9 триочкових в ціль. Варто відзначити відмінну гру Вона і Стівенса, які з 15 реалізованих дальніх господарями, записали в свій актив 9. Також чудовий матч видав Сидоров, майже оформив дабл-дабл з 19 очок і 9 передач. Третина ассистов Прометея в цьому матчі належить саме йому. Все це дозволило здобути Ронен Гинзбургу дебютну перемогу біля керма команди – 110: 82.

Прометей – Миколаїв ФБУ

Прометей – Миколаїв 110: 82 (23:10, 29:24, 28:28, 30:20)

Прометей: Он 19 очок + 2 підбирання + 5 передач, Бєліков 13 очок + 1 передач, Стефенс 20 очок + 4 підбирання + 2 передач, Майерс 11 + 4 підбирання + 2 передач, Сидоров 19 очок + 5 підбирань + 9 передач, Еванс 6 очок + 4 підбирань

Миколаїв: Колтер 7 очок + 4 передач, Приймак 12 + 9 підбирань, Дубоненко 10 очок 2 підбирання, Конате 6 очок + 6 підбирань + 4 передач, Едріан 14 очок + 6 підбирань, Едж 16 очок + 3 підбирання + 4 передач

БК Запоріжжя здобув важливу домашню перемогу в матчі проти Черкаських Мавп.

Команда Валерія Плеханова програла першу чверть, але три наступних виграла. Граючи без Джоша Форчун, господарі майданчика контролювали гру до її завершення і здобули третю перемогу в чотирьох поєдинках сезонної серії з Мавпами - 78:69.

Завдяки цій перемозі запорожці закріпилися на п'ятій позиції, отримавши 19 перемогу в 33 матчах регулярного чемпіонату, а Мавпи продовжують перебувати на 8-му місці і, цілком ймовірно, залишаться на своїй позиції в плей-офф.

Запоріжжя - Черкаські Мавпи

Запоріжжя - Черкаські Мавпи 78:69 (16:24, 26:18, 22:15 14:12)

Турнірне становище

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні київський "Будівельник" у вівторок, 13 квітня, переміг вдома " Хімік" в черговому поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Паріматч – 98:80.