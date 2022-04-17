Непобедимый боксер ударом, сломавшим сопернику кости черепа, завоевал три чемпионских пояса. Видео

Непобедимый американский чемпион по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эролл Спенс (28-0, 22 KO) выиграл бой у кубинского боксера Йордениса Угаса (27-5, 12 КО), завоевав титул по версии WBA (Super). Поединок в Арлингтоне (Техас) завершился досрочно.

32-летний Спенс уверенно начал поединок, полностью доминируя в ринге.

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Первые пять раундов Угас абсолютно ничего не мог сделать с оппонентом, раз за разом пропуская удари.

Ключевая атака состоялась в 7-м трехминутке, когда мощнейший правый боковой сломал Угасу глазницу.

The moment Errol Spence BROKE Ugas’s Orbital BONE 🦈😤 #SpenceUgas pic.twitter.com/v5BVbFe6Ic — GOATweather (@FightingReflex) April 17, 2022

В восьмом раунде врач Департамента лицензирования и регулирования Техаса после осмотра 35-летнгего Угаса рекомендовал рефери Лоуренсу Коулу остановить бой.

Кубинец продержался еще две трехминутки, после которых судья еще раз вызвал врача. Встреча была остановлена, а Эроллу присудили победу техническим нокаутом в 10-м раунде. На тот момент Спенс вел по судейским запискам 88:82, 88:82, 88:83.

После поединка Спенс бросил вызов своему соотечественнику американцу Теренсу Кроуфорду (38-0, 29 КО), которому принадлежит пояс WBO. Если бой состоится, его победитель станет абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

Напомним, что в 2019 году Эррол Спенс попал в тяжелое ДТП – его авто перевернулось несколько раз во время аварии в Далласе.