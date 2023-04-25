В сети вспомнили последнюю победу Кличко на профиринге. После нее он проиграл Фьюри и Джошуа

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5-1, 53 КО) ровно восемь лет назад, 25 апреля 2015 года, добыл свою последнюю победу на профессиональном ринге. В Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden наш соотечественник был сильнее местного претендента Брайанта Дженнингса.

Видео дня

Поединок стал для киевлянина 67-м в карьере и продлился все 12 раундов. Украинец использовал свое преимущество в габаритах и постоянно давил на оппонента с помощью джеба. Владимир искал возможности нокаутировать Дженнингса левым боковым, но не преуспел в этом. Более того, американец несколько раз опасно контратаковал.

В итоге все трое судей отдали победу украинцу – 116:111, 116:111, 119:109. Эксперты и болельщики остались недовольны перфомансом нашего соотечественника. Владимира раскритиковали за прагматичный стиль ведения боя. В то же время Кличко добился результата и в рекордный 11-й раз подряд защитил свои чемпионские пояса.

После этого легендарный супертяж проиграл британцам Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа и принял решение завершить карьеру. Предлагаем своим читателям видеообзор боя Кличко – Дженнингс.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда Onlyfans, которая пошла в бокс, Элли Брук разделась на взвешивании, пыталась поцеловать соперницу и победила в бою.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!