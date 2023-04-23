Ушедшая в бокс звезда Onlyfans разделась на взвешивании, пыталась поцеловать соперницу и победила в бою. Видео

Британская звезда фильмов для взрослых и сайта Onlyfans Элли Брук, которая сменила съемки в порно на боксерские перчатки, выиграла третий бой в своей спортивной карьере. 25-летняя Брук на шоу "High Stakes" на Arena Wembley в Лондоне победила 22-летнюю блогершу-боксершу из Польши Олу Даниэлку.

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Накануне поединка на церемонии взвешивание Брук устроила настоящее представление, раздевшись до купальника, а также пытаясь поцеловать соперницу, которая была ее выше на 20 см.

Сам бой прошел в достаточно равной борьбе, по итогам которой раздельным решением судей победила представительница Великобритании.

Во время оглашения результата Брук едва не потеряла сознание в ринге.

Брук известна своими откровенными фотографиями и видео. По ее словам за год она зарабатывает на этом порядке 300 000 фунтов стерлингов.

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