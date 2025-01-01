В сети вспомнили, как Усика застукали в постели с чужой женой в 'Вечернем квартале'. Видео

Архивное видео с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО), которое было снято в 2019 году, накануне 2025-го обрело новую жизнь. В TikTok завирусился отрывок из "Вечернего квартала" с участием знаменитого боксера.

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По сюжету сценки Усик играет роль любовника Елены Кравец. "Муж" Елены Евгений Кошевой застал "жену" с "любовником" в постели, приехав на день раньше из заработков в Польше.

Увидев, кто является "любовником", "муж" пугается и отказывается идти на конфликт.

"Здравствуйте, здравствуйте, извините, что побеспокоил, отдыхайте. Это что Усик? Теперь я понимаю почему меня консьержка вслед перекрестила. Здравствуйте Александр. Извините, что отвлекаю вас от отдыха. Я хочу просто все объяснить. Это моя вина, что я пришёл раньше с работы и не предупредил..." – говорит герой Кошевого.

В TikTok этот отрывок был опубликован 23 декабря 2024 года и за 9 дней собрал порядка 3 млн просмотров и 250 000 лайков.

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