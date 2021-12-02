В России нашли непобедимого гиганта, готового побить Усика и Фьюри

Российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов заявил, что собирается разобраться с лучшими боксерами планеты – Усиком, Фьюри и Джошуа. 32-летний уроженец Моздока (Северная Осетия), который выиграл все 13 боев в профессионалах досрочно, знает простой рецепт победы над украинским чемпионом.

В интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова" гигант ростом 198 см довольно оригинально высказался о способе успеха в дуэли с Усиком.

"Как построить план на встречу с Усиком? Приведу в пример бой Александра с Чисорой. Не нужно придумывать никакую тактику, ничего. Там все видно, как надо боксировать против Усика. Просто посмотри этот бой и сделай то же самое. И все!

А сам поединок ровный был. Ничья мне кажется более справедливым исходом", – думает Арсланбек по прозвищу Лев.

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В 2014 году Махмудов стал лучшим супертяжем полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB), а с 2019 года владеет поясом чемпиона Северной Америки. Теперь он готов крушить и британцев Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, и Усика.

"Они пускай решают, что хотят, кто с кем должен биться. Мне это неинтересно. Моя цель – подобраться к ним и разнести. Это я и сделаю. Для этого я здесь", – решительно заявил россиянин.

В свое время он прогнозировал победу Джошуа над Усиком, а теперь объяснил неудачу бывшего чемпиона.

"Это не Усик выиграл, а Джошуа проиграл сам себе. Во-первых, он допустил грубейшую тактическую ошибку. Олимпийский чемпион, левша, и он хотел его переиграть. Это невыполнимая задача!

Второй момент, который повлиял на судьбу Энтони, – поражение от Энди Руиса. Раньше Джошуа был агрессивнее, а с тех пор начал осторожничать. Он заигрался, стал богат и не голоден до побед", – поделился мнением Арсланбек, который в рейтинге BoxRec занимает среди супертяжей 36-е место.

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