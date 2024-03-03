В Польше супертяж слетел с катушек: повалил соперника и стал добивать локтем. В ответ в него прилетело ведро. Видео

Грандиозный скандал случился на вечере бокса Kapeo Rocky Boxing Night в польском Кошалине. Бывший боец смешанных единоборств (ММА) Марцин Сианос дебютировал в боксе, однако в поединке против Артура Бижевски (9-0, 4 КО) потерял контроль над собой.

Во втором раунде 37-летний Сианос, проигрывая по очкам, не выдержал, опрокинул соперника на ринг и начал бить его локтем в голову. Судья немедленно остановил бой.

Боксер-дебошир пришел в себя только тогда, когда поднялся на ноги. Осознав, что он сделал, он бросился извиняться перед оппонентом, однако это не спасло от ярости зрителей.

Разгневанные фанаты сперва бросили в голову Марцину ведро с водой, а затем и вовсе собирались устроить с ним драку.

В итоге все закончилось дисквалификацией Сиаонса и вмешательством служб безопасности. Покидая ринг, Сианосу пришлось выслушать множество оскорблений от разгневанных поклонников Бижевски.

Спустя день у себя в Instagram нарушитель извинился перед противником, так и не назвав причину случившегося. Также Марцин попросил реванш.

"За весь период подготовки подобной ситуации никогда не возникало ни при одном из спаррингов. Я никого не нокаутировал никого локтем, мы тренировались исключительно по правилам бокса. Я сам не могу объяснить свое вчерашнее поведение. По-моему, мне больше не стоит выходить на профессиональный боксерский ринг", – написал поляк.

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