В Николаеве умер знаменитый украинский тренер по боксу

В четверг, 1 апреля, в Николаеве от последствий коронавируса умер заслуженный тренер Украины по боксу Владимир Чечер. 25 марта ему исполнилось 80 лет.

Как сообщает издание niknews.mk.ua, он родился в семье кадрового офицера и занимался боксом, как и его отец, погибший во время Второй мировой войны. Этому виду спорта его учил известный николаевский тренер Олег Григорьев.

Первый успех пришел к Чечеру в 1959-м, когда Владимир занял второе место на Всесоюзной спартакиаде спортобщества "Трудовые резервы" в Минске. В том же году наш соотечественник стал бронзовым призером первенства СССР по боксу в Ростове-на-Дону. После этого он дважды завоевывал "серебро" на чемпионатах Украины и побеждал на командном первенстве нашей страны. В 1961-м ему присвоили звание мастера спорта по боксу.

Во второй половине 1960-х годов Чечер занялся тренерской деятельностью. Многие бойцы, которых он подготовил, впоследствии получили звание мастеров и кандидатов в мастера спорта. Самым известным его воспитанником является Сергей Деваков, который стал первым профессиональным чемпионом Европы по боксу из Николаева. За это в 1999 году ему присвоили звание заслуженного тренера Украины.

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