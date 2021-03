Умер один из величайших боксеров в истории

Бывший абсолютный чемпион в среднем весе и один из величайших боксеров этой весовой категории Марвин Хаглер умер в возрасте 66 лет, сообщила его жена Кей на странице фан-клуба в Facebook.

Американец владел всеми поясами с 1980 по 1987 год, а в 1993 году был введен в Международный зал славы бокса. Он блистал на ринге с 1973 по 1987 год.

"С глубокой скорбью сообщаю, что мой любимый муж Марвелус Марвин неожиданно скончался в Нью-Гэмпшире. Наша семья просит вас уважать нашу частную жизнь в это трудное время", – написала Кей.

Один из сыновей Хаглера, Джеймс, рассказал TMZ, что его отец был доставлен в больницу в субботу вечером после того, как у него возникли проблемы с дыханием и боли в груди. Примерно через четыре часа семья была уведомлена о смерти. Точная причина трагедии пока неизвестна. Также неясно, связано ли это с COVID-19.

Чемпион IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин выразил свои соболезнования в связи с кончиной американца.

"Покойся с миром, Легенда и величайший чемпион в среднем весе", – сказал Головкин.

Хаглер официально изменил свое имя на Марвелус в 1982 году, потому что его раздражало, что дикторы не называли его по прозвищу.

52 из 62 карьерных побед Хаглера были добыты нокаутом. Он потерпел только три поражения и две ничьи. Был нокаутирован лишь один раз за всю свою карьеру.

Man. Rest In Peace, "Marvelous" Marvin Hagler. A boxing legend. An icon. One of the very best. And one half of one of the greatest rounds in the history of any fight sport. Damn. pic.twitter.com/vAGG9L2Kgc