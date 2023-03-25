В Италии боксер победил ''отложенным'' нокаутом и крикнул ''Слава Украине!'', станцевав гопак. Видео

Родившийся в Новоселице (Чернивецкая область) полусредневес Максим Продан (19-2-1, 15 KO), долгое время живущий в Италии и выступающий под флагом Румынии, добыл эффектную победу на вечере бокса в Милане. 30-летний Продан побил местного бойца Мирко Марчетти (8-5, 0 КО).

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Встреча получилась достаточно скоротечная. Максим полностью доминировал в ринге и уже в начале 2-го раунда отправил оппонента в нокдаун. После левого бокового по корпусу, Марчетти был вынужден "взять колено".

Итальянец попробовал продолжить бой, но спустя минуту Продан вновь пробил точно в печень. Марчетти не сразу ощутил всю болезненность удара, но спустя секунду скорчился на настиле.

После победы Продан повернулся к залу и крикнул "Слава Украине!", а затем станцевал зажигательный гопак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Продан проиграл нокаутом венесуэльцу Луису Энрике Ромеро (11-5-1, 7 КО). Бой на вечере бокса от Эдди Хирна в Милане завершился в седьмом раунде.

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