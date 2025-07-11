Маршрутка въехала в грузовик: 12 пассажиров пострадали в результате ДТП в Киеве. Фото

Вечером 11 июля в Днепровском районе Киева маршрутка столкнулась с грузовиком, который стоял на обочине. В результате аварии пострадали по меньшей мере 12 пассажиров, включая девушку-подростка.

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Об этом сообщили в полиции Киева. Авария произошла около 17:00 на проспекте Леонида Каденюка.

По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса не придерживался безопасной дистанции и врезался в припаркованный в крайней правой полосе грузовик.

Сначала было известно о девяти пострадавших, но по состоянию на 21:00 их количество возросло до 12 человек, среди них – несовершеннолетняя девушка. Пассажиры получили телесные повреждения, преимущественно переломы, ссадины и ушибы, и были госпитализированы в больницу.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские и врачи.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области припаркованный на обочине микроавтобус Renault Master самовольно начал ехать и сбил 9-летнего мальчика. К сожалению, от полученных в ДТП травм ребенок скончался.

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