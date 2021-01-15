Усику придумали дать бой за чемпионский пояс одновременно с поединком Фьюри – Джошуа

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) может подраться за титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), на который он является обязательным претендентом.

Об этом в комментарии Sky Sports заявил промоутер Эдди Хирн. Менеджер отметил, что таким образом он хочет организовать поединок между британцами Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Усик – классный парень. Он настоящий боксер. Мы можем ему предложить поединок против Джо Джойса за пояс временного чемпиона. Он точно знает, что бой Фьюри – Джошуа это очень крутое событие. Хочет ли он препятствовать ему? Но мы не можем просто проявить к нему неуважение и сказать "Подожди". Мы должны что-то придумывать. Я считаю, он должен подраться с Джойсом", – заявил Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александр Красюк заявил о том, что Александр Усик не давал своего согласия на проведения боя Фьюри – Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира.