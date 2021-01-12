Усик подерется за пояс, несмотря на бой Джошуа – Фьюри: спортивные итоги 11 января

Украинский боксер Александр Усик подерется за чемпионский пояс, несмотря на бой Фьюри – Джошуа, а Андрей Шевченко сфотографировался с футболистом сборной России.

Кроме того, СМИ показали, как Мируча Луческу руководит игроками "Динамо" во время матчей.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 11 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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