Усику ''кинул вызов'' единственный человек, чей взгляд Саша не может выдержать. Фотофакт

Обладатель титула самого сильного человека планеты-2004 Василий Вирастюк выложил шутливые совместные фотографии с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО). На снимках Василий бросает вызов боксеру и требует от него такого же распределения гонорара, какое потребовал Тайсон Фьюри - 70/30.

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Однако уже на следующем кадре Вирастюк показал, что снисходительно готов согласиться на противоположные условия 30/70.

"Единственный взгляд в мире, который Саша не выдерживает", – подписал Вирастюк третье фото.

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