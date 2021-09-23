"Не сижу на диване с пивом!" Чем занимается экс-чемпион Гвоздик и зачем Усику нужен английский

У известного украинского боксера Александра Гвоздика (17-1, 14 КО) нет мотивации возобновлять свою карьеру. Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе, который живет с семьей в США, уже нашел себе новое занятие.

Находясь в Украине, Гвоздик рассказал OBOZREVATEL, чем сейчас занимается. А также оценил шансы Александра Усика выйти на американский рынок.

"Собираюсь ли я снова боксировать? Все не так просто и не так быстро. У меня нет амбиций выскочить в ринг за чеком. Деньги, безусловно, сильная мотивация, но чтобы выходить на топовый уровень, мне нужно провести один-два боя. На данный момент в моем дивизионе все происходит очень медленно. И чтобы выйти на титульный поединок, мне нужно года два", – считает Александр.

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Только девять месяцев Гвоздику необходимо, чтобы войти физически в нужную форму. "Визуально может и кажется, что я в хорошей форме, но она далека от соревновательной. Я не думаю, что сейчас меня это заинтересует, потому что мне есть, чем заниматься.

Я не сижу дома на диване с бутылкой пива. А на подготовку нужно очень много времени, сил и средств. А у меня семья и трое детей, которых нужно кормить. Поэтому мотивации вернуться в ринг у меня нет", – отметил боксер.

По словам Александра, его новая сфера деятельности с боксом вообще не связана. "Будучи боксером, я делал инвестиции, чтобы иметь пассивный доход. Сейчас стараюсь в этом разобраться. Есть определенные трудности. Но пока освещать эту информацию я бы не хотел", – рассказал Гвоздик.

Также Гвоздик, который проводил свои бои в США, оценил шансы Александра Усика завоевать американский рынок.

"Американский рынок очень сложный, что ни раз подтверждали и братья Кличко. Там любят своих – это американцы или латиноамериканцы, потому что их популяция в США тоже очень высокая. Если Саше удастся победить Джошуа, то было бы здорово ему туда попасть. Но сейчас нужно фокусироваться на этом бою. Он для него решающий", – считает бывший чемпион.

Но в целом, как подчеркивает Гвоздик, американский рынок очень тяжелый. И помимо всего своего эпатажа Усику нужно выучить английский язык.

"В США ты сразу обесцениваешь свои активы, если не можешь общаться с публикой. Они это очень любят. И тогда, думаю, у Саши все бы получилось. Он – шоумен, очень эпатажный. Подтянуть язык и победить Джошуа... И все", – улыбается боксер.

Также Гвоздик высказал свою точку зрения по поводу того, что Джошуа должен получить за бой с Усиком в 5 раз больше украинца – 17,5 млн евро против 3,5 млн.

"Здесь с командой британца тяжело торговаться, потому что Джошуа владеет тремя основными титулами. А Саша как супертяж себя твердо еще не зарекомендовал. Он безупречный лидер крузервейта, но супертяжелый дивизион – другая история. Плюс всеми правами и трансляциями занимается английская сторона. Иногда бывает, что гонорары и в 50 раз больше в зависимости от оппозиции. Справедливо ли это? Не знаю. Нормально ли? Это стандартная практика в боксе", – подчеркнул Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между Джошуа и Усиком состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне.

Ранее Гвоздик отмечал, что внаглую засуживать Усика никто не будет, но равные раунды, скорее всего, отдадут Джошуа.