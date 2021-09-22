Внаглую голову Усику оторвать не смогут: украинский экс-чемпион дал прогноз на бой с Джошуа

Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) уверен, что Александр Усик может нокаутировать Энтони Джошуа. У украинца для этого есть все инструменты. Но небольшим фаворитом все-таки считает британского супертяжа, который владеет поясами IBF, WBA, WBO и IBO.

OBOZREVATEL пообщался с Гвоздиком во время его визита в Киев и узнал, что он думает по поводу предстоящей схватки в Лондоне 25 сентября.

– Джошуа очень серьезно готовится к этому бою. Но я не думаю, что он с самого начала полетит. Он будет держать дистанцию. Его хорошо подготовили функционально, потому что понимали, что будет делать Саша. Ему нужно выдержать этот темп, если вдруг он начнет промахиваться. А Саша может заставить его промахиваться.

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Думаю, что британец начнет медленно, будет сидеть за джебом и активизируется уже за экватором поединка. Букмекеры считают Джошуа фаворитом с показателем 2 к 1. Я считаю, что Александр чуть более мастеровитый боксер, у него лучше ноги. Хотя и Джошуа в этом моменте не профан.

Конечно, я буду болеть за Сашу. Но если смотреть на ситуацию реально, то фаворит Джошуа в соотношении 55% на 45%. Потому что есть старая пословица, что хороший большой боксер всегда побьет маленького хорошего боксера. Хотя это не всегда правда.

Будет интересно посмотреть Сашину адаптацию именно к этой мощи. С такими соперниками Усик еще не встречался, как и не было у Джошуа таких мастеровитых оппонентов.

– Тот факт, что бой проходит в Англии, на территории Джошуа, а сам Энтони является местной суперзвездой, может как-то отразиться на судейских оценках?

– Будет много обозревателей, комиссий, представителей боксерских организаций. И внаглую никто голову Усику оторвать не сможет. Но здесь, мне кажется, влияет человеческий фактор. И равные раунды будут все равно отдавать Джошуа, потому что он для них манимейкер. Он для британцев – местный продукт и очень популярный человек.

– Самый реальный шанс у Усика победить – завершить бой досрочно?

– Нет. Я не исключаю никакой возможности. То, что Саша не прирожденный супертяж и у него нет такой ударной мощи, совершенно не говорит о том, что он не может нокаутировать Джошуа. Удар, который не виден и нанесен неожиданно, нокаутирует любого человека. Только важно его донести правильно, и у Саши для этого есть все инструменты.

– Как думаете, взял ли Усик на вооружение что-то из боя Энтони Джошуа против Энди Руиса, когда британец потерпел первое поражение в карьере?

– Думаю, что Саша смотрел этот бой и отметил ошибки, которые допустил Джошуа. Но Саша – это не Руис. Я не говорю, что Руис сильнее. Нет. Усик намного более высококлассный боксер. Но он другой во всем – телосложение, вес, техника. Руиса поставили на замену, и где-то Джошуа подрасслабился и недооценил его. К тому же, несмотря на то, что Руис боксер в теле, он может стоять на месте и оказывать прямолинейное давление даже на Джошуа. У Саши такой возможности не будет.

И принимать удары в глухую защиту, как это иногда делал Руис, для Саши плохая затея. К тому же я не думаю, что у Руиса была какая-то специфическая тактика. Человек получил уведомление за две недели до боя и вышел за своим самым большим гонораром.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между Джошуа и Усиком состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне.

Усик ранее рассказал, чем собирается заниматься перед боем, и объяснил, почему Джошуа будет сложнее, чем ему.