Усика пообещали поймать и надрать ему задницу

Знаменитый французский боксер-супертяжеловес камерунского происхождения Карлос Такам (39-5-1, 28 КО), заявил, что по прежнему хочет боя с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

В интервью изданию boxingnews24.com, 40-летний Такам признался, что постарается найти украинца и жестко с ним разделаться.

"Я должен был драться с Усиком, но бой сорвался. Я собираюсь его поймать и надрать ему задницу. Еще хочу провести грандиозный бой с Энди Руисом. Я знаю, что если мы встретимся на ринге, то это будет великое событие. Руис, это тот парень, с которым я хочу сразиться", – отметил Такам.

Отметим, что изначально Усик должен был дебютировать в супертяжелом весовом дивизионе боем с Такамом 25 мая 2019 года, но поединок был отменен из-за травмы украинского экс-чемпиона мира.

После этого стороны спортсменов долгое время вели переговоры, но ни к чему так и не пришли.

Напомним, что Усик победно дебютировал в супертяжах боем с 38-летним Чаззом Уизерспуна (38-4, 29 КО).

После этого Саша провел поединок против Дерека Чисоры.

На данный момент самым вероятным соперником крымчанина может стать британец Джо Джойса (12-0, 11 КО).

Букмекеры уже опубликовали котировки на вероятного победителя этого противостояния.