Усика назвали перепуганным в супертяжелом весе

Британский боксер Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) выразил сомнения в перспективах украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) в супертяжелой весовой категории.

По словам англичанина, он не был впечатлен боями Усика с Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой, в которых украинец добыл победы техническим нокаутом и по очкам соответственно, пишет Boxing Scene.

"С кем он дрался? Дерек Чисора? Он уже несколько лет в прошлом. Вы знаете, что я дважды побил Чисору. А Усик с ним боролся. Вы понимаете, о чем я. В том бою он боксировал перепуганным. Выбрасывал удары и тут же убегал. Он ни разу не смог поставить Дерека в тяжелое положение", – сказал Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский чемпион Тайсон Фьюри спрогнозировал, что Усик проиграет Джо Джойсу в поединке за титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).