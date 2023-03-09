Усик заставил британцев плакать: украинца считают супергероем и зверем после интервью легенде сборной Англии

Подписчики канала бывшего защитника сборной Англии Гари Невилла в восторге от выпуска про чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика. Легенда "Манчестер Юнайтед" заглянул в тренировочный лагерь нашего супертяжа и записал с ним эмоциональное интервью. Некоторые подписчики, среди которых большинство британцев, назвали выпуск с боксером лучшим за всю историю существования проекта Невилла "The Overlap".

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В разговоре с Гари Усик вспомнил, как вернулся в Украину после начала полномасштабного вторжения, на месяц приютил в своем доме несколько десятков родных и близких, а сам взял оружие и пошел воевать. Александр рассказал об ужасах войны и смелости бойцов ВСУ. Он подчеркнул, что дерется сейчас не за гонорары, а за свою страны, за возможность говорить о ее трагедии с миром.

Также Невилл и Усик обсудили будущий бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри, Александр объяснил, что подписание контрактов затягивает не его сторона и подчеркнул, что не боится британца, каким бы большим он не был. И такая искренность украинского чемпиона нашла отклик у тех, кто смотрел выпуск и оставлял свои комментарии.

"Усик – глоток свежего воздуха и великая личность. То, чего он добился в тяжелом весе и в четырех боях в супертяжах – легендарно. Если он победит Фьюри и станет абсолютным, тогда мы говорим о другой стратосфере", – написал один из зрителей.

"Фантастический выпуск! У меня нет ничего, кроме огромного уважения к Усику – прекрасному человеку и превосходному бойцу. Пусть мир придет в Украину", – отметил другой подписчик.

"Этот парень настоящая соль земли... Он образец для подражания для всех, откуда бы вы ни были родом, я желаю ему всего наилучшего", – считает любитель спорта с ником luap89.

Джеквуд3812 отметил, что это лучшее интервью в подобной подаче, которое он когда-либо видел: "Огромное уважение к Усику – очень смелому и скромному человеку. Мысли и молитвы ему и его прекрасной стране".

"Потрясающая история о потрясающем человеке, который делал и будет делать потрясающие вещи, говоря: "Я просто нормальный". Нужно любить Александра Усика", – отреагировал еще один зритель.

Пользователь с ником hassnatahmad5339 также с уверенностью заявил, что Усик "точно лучше Холифилда", с которым украинца часто сравнивали. Ведь титулованный американец также сначала был чемпионом мира в тяжелом весе, а потом с успехом выигрывал пояса в Королевском дивизионе.

"Какой парень. Я фанат Фьюри, но я бы не сильно расстроился, если бы Усик победил. Просто мне нравится то, что он сделал в боксе, и он производит впечатление скромного настоящего человека. Дай Бог здоровья Усику", – признался поклонник Тайсона.

Оказалось, что в Великобритании у украинского чемпиона уже много фанатов, которые будут болеть за него в бою с Фьюри: "Я британец и хочу, чтобы Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе".

Помимо рассказов о войне британцев очень тронула история про отца Усика, который всегда поддерживал своего сына и умер вскоре после Олимпиады-2012 в Лондоне, где его сын стал чемпионом. Александр так и не успел показать ему такую заветную золотую медаль и признался, что ему не хватает отца, хоть он был воспитан в жестких советских традициях и не говорил, как он его любит. Но боксер это знал.

"У меня выступили слезы, когда я услышал о его отце. То же самое было и со мной, реальное отношение, и я тоже скучаю по своему папочке. Заставил меня подумать о моем последнем звонке ему перед тем, как он ушел. Великий выпуск, и Усик больше, чем чемпион, он – супергерой", – оставил отзыв один из британских подписчиков каналу.

"Это абсолютный герой и кумир, я даже не могу представить, как гордый отец смотрит на него с небес. Какой совершенно фантастический пример ангела на земле! Мое сердце тает", – в восторге от Усика другой поклонник спорта.

"Очень понравилось. Усик кажется отличным парнем, и у меня были слезы на глазах, когда он говорил о том, как сильно он любит своих сыновей и говорил им об этом каждый день, чтобы компенсировать то, что его собственный отец не сказал ему об этом. Как человек, у которого такие же отношения с моим отцом, я могу ему посочувствовать. Удивительно, что он делает и для Украины. Легенда", – считает pingo432.

Также иностранным поклонникам Усика приятно, что часть интервью он дал на английском языке, показав, что постоянно развивается: "Это действительно отличное интервью, и, конечно же, было здорово услышать ответы Усика на английском языке. Здесь мы видим весь спектр его широкой личности – не только боксера высшего уровня, но и гуманного и сострадательного человека, который не действует из-за эго, а подчиняется божественному руководству".

"Нечасто я поддерживаю иностранного спортсмена вместо английского, но Усик – особенный человек, и я не могу не пожелать, чтобы он объединил пояса. Настоящий скромный чемпион как на ринге, так и за его пределами. Также здорово видеть, что он говорит по-английски больше, чем когда-либо", – отметил magsfrags2020.

Подписчики Невилла, а также другие фанаты спорта в целом не скупились на комплименты в адрес Усика, называя его особенным, феноменальным, легендой, воином, зверем в ринге, но при этом "настоящим и скромным", а также "прекрасным примером силы духа".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Фьюри отказался от выгодного предложения Усика.

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