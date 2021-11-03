Усик получил в челюсть на матче "Динамо" – "Барселона". Фотофакт

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик наслаждается недавней победой над Энтони Джошуа и с удовольствием проводит время так, как ему хочется. Во вторник, 2 ноября, 34-летний уроженец Крыма посетил матч футбольной Лиги чемпионов между "Динамо" и "Барселоной" в Киеве.

В ложе для почетных гостей боксер пользовался популярностью и был запечатлен на кадрах с несколькими VIP-персонами. Даже руководители испанского гранда захотели сфотографироваться с Усиком. Снимки появились на странице промоутерской компании K2 в Instagram. Составил компанию Александру президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

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А вице-президент каталонского клуба Рафаэль Юсте даже изобразил, как он бьет боксера в челюсть.

Более сдержанными оказались мэр Киева Виталий Кличко и промоутер Александр Красюк.

А чуть ранее в день матча Усик даже сыграл в футбол с ветеранами.

Одним из них оказался экс-защитник "Динамо" Владислав Ващук.

После игры Александр попал на групповое фото.

Напомним, реванш нашего боксера с британцем Джошуа ожидается весной 2022 года.

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