Усик совершил "шокирующий поступок" в Киеве. Тренер рассказал о случае с Сашей

Тренер украинского легковеса Дениса Беринчика Егор Голуб рассказал о случае, который произошел с его другом - чемпионом WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО). Когда жена Голуба Юлия родила ребенка, то Усик приехал в киевский роддом поздравить молодых родителей.

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"Все акушеры и медсестры были в шоке. Человек с телевизора. Я понимаю, какой это человек. Это очень большая фигура в нашем государстве и в сфере спорта. Я знаю его давно, и понимаю, кто он. А люди видят Саню только по телевизору, поэтому сразу check в голове загорается, когда видят его вблизи. Не знают, что делать", – сказал Голуб в интервью СпортАрена.

Егор признался, что на самом деле Усик очень простой.

"Даже была ситуация, когда я ждал такси, потому что был без автомобиля. А он говорит: "Какое такси? Давай подвезу". Очень простой человек", – добавил Голуб.

Ранее Егор Голуб вспомнил, как его с Усиком подрезали на дороге и рассказал, что случилось, как Саша опустил окно в машине

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