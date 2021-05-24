Бывший тренер Кличко рассказал, что для Ломаченко за $700 тыс. купили "золото" Олимпиады-2008

Золотая медаль Олимпиады-2008 в Пекине для Василия Ломаченко якобы обошлась Федерации бокса Украины в 700 тысяч долларов. Подобная практика является обычной для соревнований.

Об этом в интервью "Боксерская правда" рассказал украинский специалист Сергей Городничев, который ранее входил в тренерский штаб Владимира Кличко. Он отметил, что ни Ломаченко, ни его тренеры ничего не знают об этой сделке с Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA).

"На Олимпиаде все решается, там уже все распределено. AIBA знает всех лидеров, и там уже распределено, что сколько стоит. Например, если ты в Украине боксируешь, то там есть лидеры. Их же не 12 человек, а 3-4. Они боксируют, выигрывают – к ним претензий нет. А есть ребята, которых можно всунуть, и там уже договорняки есть. Просто об этом никто не говорит или боятся. Я ничего не боюсь, уже перестал. Для Васи Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч. Просто Вася этого не знает и тренеры не знают", – заявил Городничев.

Отметим, что в финале пекинской Олимпиады Василий победил техническим нокаутом в первом раунде Хедафи Джелхира из Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Василий Ломаченко проведет первый бой после своего поражения Теофимо Лопесу. Соперником украинского легковеса станет японец Масаеши Накатани.