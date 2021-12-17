Усик показал, как решает вопросы в Эмиратах. Видео

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям трех организаций Александр Усик продолжает отдыхать в Объединенных Арабских Эмиратах. 34-летний украинец показал еще одно забавное видео во время пребывания в Дубае после того, как весело вмешался в интервью промоутера Джошуа.

На совместной странице в Instagram с коллегой и кумом Василием Ломаченко уроженец Крыма выложил ролик, как со своим менеджером Эгисом Климасом едет в элитном автомобиле. "Решаем вопросы. Дорого", – с юмором подписал Усик кадры, на которых якобы договаривается о встрече с неким Рубио.

Впрочем, как оказалось, Усик старается поддерживать форму даже во время отпуска. Супруга боксера Екатерина сняла, как Александр совершает пробежку по песку.

Видео дня

Даже тяжелые условия пустыни не стали препятствием для спортсмена.

Но и развлекаться эпатажный атлет тоже умеет.

Напомним, в сентябре 2021 года украинец победил по очкам Энтони Джошуа, а в марте 2022-го планирует провести с ним реванш.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик и Ломаченко поднялись в боксерском рейтинге.

Мы нашли самые яркие образы Усика – от халата на улицах Нью-Йорка до маски Джокера.