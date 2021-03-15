Усик отрекся от фильма Оксаны Марченко, назвав его информационной войной

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не принимал участия в съемках фильма Оксаны Марченко "Паломница".

Об этом заявил сам спортсмен в интервью "Правда ТУТ Львів". По его словам, в ленте были использованы старые кадры его общения с супругой Виктора Медведчука.

"Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто дурня какая-то вышла. Это видео было записано где-то год или больше тому назад. Мне предложили поговорить с Оксаной. Она снимала фильм о Лавре. Я сказал, что не хочу с ней говорить. Но монахи сказали, что лучше меня этого никто не сделает. В итоге я согласился. Это есть информационная война. Когда кому-то плохо, они обманывают. Я уже задолбался молчать и мириться с тем, когда люди так делают", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что не воспринимает тех людей, которые используют веру в Бога ради собственной выгоды.