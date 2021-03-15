Усик о том, что его цепляет: снимают какие-то фильмы под выгодную для себя тему

Украинский боксер Александр Усик признался, что не может терпеть людей, которые используют веру в Богу, обманывая людей ради личной выгоды.

Об этом сам спортсмен заявил в интервью YouTube-каналу "Люди Церкви". По его словам, подобные персонажи только выдают себя верующими.

"Знаете, что меня больше всего цепляет? Те вещи, которые некоторые люди используют, считая себя верующими. А на самом деле они просто прячутся за этой силой. Они снимают какие-то ролики, снимают какие-то фильмы, говорят, что они будут о какой-то святыни. А на самом деле потом выходит так, что они это снимали под какую-то для себя выгодную тему. Они обманывают", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал о том, как общается со своими хейтерами, которых очень хочеться ударить. Ранее боксер снялся в фильме Оксаны Марченко "Паломница".