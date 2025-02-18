Усик оказался в СБУ и озадачил сеть своим внешним видом. Фотофакт

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) встретился с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. Крымчанин сделал совместную фотографию с Василием Васильевичем, а также другими героями войны против России – командиром 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи", лидером и одним из основателей движения "Гонор" Сергеем Филимоновым и его побратимом Игорем Маляром.

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Многие комментаторы восхитились заряженности энергией на фотографии.

Однако некоторых юзеров озадачил внешний вид Усика, который на снимке был в обуви разного цвета.

Отметим .что ранее Александр уже появлялся в подобной одежде на публика. В январе этого года украинский чемпион на церемонии вручения наград журнала The Ring, которая прошла в Лондоне, появился в стильном костюме, однако надел обувь разного цвета.

Ранее сообщалось, что Усик намерен посвятить часть своей карьеры науке. 38-летний боксер собирается получить ученую степень доктора философии.

Информация о том, что Александр готовится к защите диссертации, появилась в системе Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

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