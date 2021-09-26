Читаю пости та коменти деяких співвітчизників-моралістів, що начебто нема чого радіти перемозі Усика, бо він хєровий патріот, малорос та ледве не консєрва крємля. Так ось, любі друзі, хочу запитати - ви зовсім клепки погубили на життєвому шляху?? Наш чемпіон пів року майже не бачить дружину та дітей, працює під захмарним фізичним та психічним навантаженням, викреслює на цей час з життя все, що не допомагає у досягненні мети, навіть якщо він це дуже любить. І ось досягши цієї мети, на території суперника, в оточенні 90 тисяч вболівальників суперника, на очах мільйонів глядачів, стоячі на самій вершині професійного боксу - він підіймає та цілує наш прапор! Зрозумійте одне - коли наші далекі нащадки оцінюватимуть період в якому ми живемо, то про вас, думаю, вони зовсім не згадають, а цей момент назавжди залишиться одним з найвеличніших в історії УКРАЇНСЬКОГО спорту!

Ну і про погляди та світогляд. Сам пам'ятаю, як багато часу на отримання знань мені знадобилось, щоб перейти з парадигми "одін нарот" до озвученої Подерев'янським "від@&іться від нас". Тому думаю, що у Усика цього часу просто бракує по зрозумілим причинам. Але замість того, щоб кидатися гівном у того, хто реально працює на гасло "Слава Україні", невже не кращє без образ і аргументовано доносити до нього інформацію, що буде іти у противагу кремлівській пропананді - тим більше, що Саша відкрита людина, та коменти на власній сторінці читає. Поставити хрест на людині за її переконання дуже просто, а ось поборотись за її розум і душу - справа не з легких. Вважаю Усик - саме та людина, за яку варто боротись у цьому сенсі.

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П.С. Усіх небайдужих ще раз вітаю з історичною перемогою нашої легенди боксу!

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