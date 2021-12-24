Усик – Фьюри: назван фаворит боя за звание абсолютного чемпиона мира

Британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) будет считаться фаворитом возможного поединка против украинца Александра Усика (19-0, 13 КО). Боксеры могут встретиться уже летом будущего года и поспорить за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории.

Несмотря на то, что бой официально не утвержден, аналитики уже определились с шансами соперников на победу. На успех Фьюри можно поставить с коэффициентом 1,40. А показатели на триумф украинского чемпиона достигают уровня 3,00.

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Отметим, что британец владеет чемпионским поясом по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который он защитил в третьем бою с американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО). Цыганский король, как называют Фьюри, нокаутировал соперника в десятом раунде.

В свою очередь Усик сенсационно победил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) единогласным решением судей в сентябре нынешнего года. Украинец забрал титулы Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).

При этом Усик должен провести обязательный реванш с Джошуа, однако промоутер украинца Александр Красюк не исключил, что он будет отложен ради поединка против Фьюри. По словам представителя чемпион, он уже связался с командой Тайсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри намерен вернуться в ринг в марте будушего года, однако не будет выставлять на кон чемпионский пояс WBC.