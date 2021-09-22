Усик – Джошуа: Гвоздик рассказал, каким будет бой и что нужно делать украинцу

Украинский экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) считает, что бой между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет проходить в медленном темпе. По словам нашего соотечественника, такой сценарий развития событий устроит британца.

Во время пресс-конференции он объяснил это тем, что ЭйДжей будет драться на родине, где к нему относятся как к звезде, которую не хотят потерять. Поединок состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне.

"Я не думаю, что этот бой будет развиваться быстро. Основная задача для Джошуа, мне кажется, выдержать дистанцию, покидать джеб. Если события в ринге будут развиваться на тихой волне, Джошуа это вполне устроит. Потому что бой проходит в Англии, где боксирует самая большая английская звезда, и терять ее никто не хочет. Я не думаю, что Джошуа сразу полетит, он будет прятаться за джебом первые раунды", – поделился своим мнением Гвоздик.

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Александр посоветовал своему тезке не пытаться потрясти британского боксера силой удара и сделать ставку на комбинации.

"А вот Саше, наоборот, не получится отпетлять на тихой волне. Ему нужно навязывать темп, закручивать Джошуа по сторонам. Заставлять его промахиваться, навязывать ему свою игру и заставлять устать. Это будет ключиком для его победы. Александру нужно набрасывать комбинации, а не заряжаться на удар. Потому что в супертяжелом дивизионе ему вряд ли получится впечатлить Джошуа своей силой", – добавил Гвоздик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик рассказал, чем собирается заниматься перед поединком с Джошуа, и объяснил, почему британцу будет сложнее, чем ему.