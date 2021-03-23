Усик – Джойс: промоутер украинца оценил возможность организации боя в Киеве

Промоутер Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что бой украинца за временный титул чемпиона мира по версии WBO против Джо Джойса (12-0, 11 КО) можно провести в Киеве без зрителей.

В интервью на Instagram-канале boxingtime.ua он отметил, что нет особой разницы в месте проведения поединка, если его не смогут посетить болельщики. По словам Александра, в первую очередь это касается доходов.

"Бой Усик – Джойс в Киеве? Сейчас холодно и локдаун. Но без зрителей бой организовать можно. Если ограничения будут и в Великобритании, и в Украине, то по большому счету особой разницы, где проводить поединок, нет. Потому что pay-per-view (Плата за просмотр – Ред.), что там, что здесь примерно одинаковы, доходной части от билетов ожидать не стоит. Спонсорские отчисления, возможно, будут отличаться. Но без зрителей доходы сильно упадут", – рассказал Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, со-промоутер Усика Эдди Хирн заявил, что всегда хотел организовать бой украинца в Киеве, а также рассказал о главной проблеме в переговорах между Александром и Джойсом.