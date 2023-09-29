'Урок ему': знаменитый супертяж отказался пожимать руку россиянину Гассиеву перед чемпионским боем

Знаменитый шведский супертяж Отто Валлин (25-1-0-1, 14 КО) отказался приветствовать россиянина Мурата Гассиева (30-1-0-1, 23 КО) накануне боя 30 сентября. Поединок состоится в турецком Белеке, а на кону будет стоять титул интерконтинентального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

Во время церемонии взвешивания Валлин не стал пожимать руку представителю страны-агрессорки, информирует Федерация бокса России. Претендент на пояс Гассиева отметил, что твердо намерен победить бывшего соперника Александра Усика (21-0, 14 КО).

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"Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а чтобы победить его. Это бокс, а не дружелюбный вечер. Я уважаю Мурата как боксёра. Думаю, что мне надо боксировать с умом. Мне известны его и свои сильные стороны. Я преподам ему урок и буду ждать ошибки противника", – сказал Валлин.

Отметим, что шведский супертяж свое единственное поражение потерпел в 2019 году от Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). Тогда британец провел большую часть поединка с сильным рассечением, но победил единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Мурат Гассиев был вынужден заклеить флаг Российской Федерации, выходя на поединок против американского соперника в Ереване.

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