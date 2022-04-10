Украинский тяжеловес проиграл в США бой за два чемпионских титула

Украинский боксер тяжелого веса Любомир Пинчук (14-3-1, 8 КО) проиграл представителю Италии Симоне Федериче (19-2-1, 8 КО) в бою за пояс чемпиона WBC Континентальной Америки и звание золотого чемпиона Северной Америки по версии WBA. Поединок прошел в Скенекдате (США) и завершился со счетом 97-93, 97-93 и 99-91.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале этого года Пинчук добыл эффектную победу в поединке за титул чемпиона NABA Gold в первом тяжелом весе. ​

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На вечере бокса в США, 25-летний Пинчук единогласным решением судей победил Хосе Марио Флореса (8-3-2, 4 KO).

Пинчук в мае попробовал себя в супертяжелом дивизионе. В Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) львовянин легко расправился с местным бойцом Эндрю Саттерфилдом (5-5, 3 КО).

До этого у Любомира украли победу в поединке за титул чемпиона США по версии Всемирного боксерского совета.