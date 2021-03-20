Украинский боксер сдался в Москве. Видео

Максим Иншаков Бокс 22:17, 20.03.2021

Известный украинский боксер Виктор Плотников (33-11-15 КО) потерпел поражения от бывшего чемпиона WBA в полусреднем весе Александра Беспутина (14-0, 10 КО).

Поединок в Москве на арене "Мегаспорт" завершился после второго раунда.

С первых минут российский боксер уверенно работал "по этажам", атакуя украинца и по корпусу и в голову. Плотников большей частью отсиживался в защите, ничего не противопоставляя мощным ударам оппонента. Развязка наступила во втором раунде.

29-летний Беспутин бил в полную силу, спортсмен из Украины много пропустил и перед третьей трехминуткой сдался, отказавшись продолжать бой.

Отметим, что 43-летний Плотников стал соперником Беспутина лишь за 3 дня до боя. Он заменил аргентинца Максимилиано Верона, сдавшего положительный тест на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле прошлого года Беспутина лишили чемпионского титула по версии WBA в полусреднем весе из-за употребления допинга.

Россиянин сдал положительный тест на допинг после чемпионского поединка против соотечественника Бутаева, который состоялся 1 декабря 2019 года и закончился победой Беспутина по очкам.

Он не признал свою вину и принял решение вскрыть пробу "Б". Она показала тот же результат, что и проба "А".

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