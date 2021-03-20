Український боксер здався в Москві. Відео

Відомий український боксер Віктор Плотніков (33-11-15 КО) зазнав поразки від колишнього чемпіона WBA в напівсередній вазі Олександра Беспутіна (14-0, 10 КО).

Поєдинок в Москві на арені "Мегаспорт" завершився після другого раунду.

З перших хвилин російський боксер впевнено працював "по поверхах", атакуючи українця і по корпусу і в голову. Плотніков здебільшого відсиджувався в захисті, нічого не протиставляючи потужним ударам опонента. Розв'язка наступила в другому раунді.

29-річний Беспутін бив в повну силу, спортсмен з України багато пропустив і перед третьою трихвилинкою здався, відмовившись продовжувати бій.

Відзначимо, що 43-річний Плотніков став суперником Беспутіна лише за 3 дні до бою. Він замінив аргентинця Максиміліано Верона, яка здала позитивний тест на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні минулого року Беспутіна позбавили чемпіонського титулу за версією WBA в напівсередній вазі через вживання допінгу.

Росіянин здав позитивний тест після чемпіонського поєдинку проти співвітчизника Бутаєва, який відбувся 1 грудня 2019 року і закінчився перемогою Беспутіна за очками.

Він не визнав свою провину і прийняв рішення розкрити пробу "Б". Вона показала той же результат, що і проба "А".