Украинский боксер мощным ударом в печень нокаутировал соперника в первом раунде. Видео

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
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Сергей Богачук

Украинский нокаутер Сергей Богачук (19-1, 19 КО) одержал уверенную победу над 33-летним американцем Брендоном Бауэ (16-24, 11 КО). Поединок был остановлен уже в первом раунде.

Противостояние, которое стало главным событием вечера бокса в американском городе Рок-Рапидс, началось с явного преимущества нашего 26-летнего соотечественника и быстро закончилось после мощного удара по корпусу в его исполнении. Украинец увидел, что соперник не закрыл печень и тут же сильно пробил в уязвимое место, поставив Бауэ на колено.

Отметим, что таким образом Богачуку удалось вернуться на победный путь после обидного поражения в поединке против американца Брэндона Адамса. В бою, который прошел в начале марта, наш боксер первого среднего веса владел инициативой и выигрывал на судейских записках, но пропустил несколько плотных ударов от соперника и был нокаутирован в восьмом раунде.

Видео дня

Проиграв Адамсу, Богачук лишился чемпионского пояса по версии WBC Continental Americas.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый украинец Федор Черкашин одержал яркую победу, разбив соперника за одну трехминутку.

СШАСергей Богачук