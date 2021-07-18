Украинский боксер мощным ударом в печень нокаутировал соперника в первом раунде. Видео

Украинский нокаутер Сергей Богачук (19-1, 19 КО) одержал уверенную победу над 33-летним американцем Брендоном Бауэ (16-24, 11 КО). Поединок был остановлен уже в первом раунде.

Противостояние, которое стало главным событием вечера бокса в американском городе Рок-Рапидс, началось с явного преимущества нашего 26-летнего соотечественника и быстро закончилось после мощного удара по корпусу в его исполнении. Украинец увидел, что соперник не закрыл печень и тут же сильно пробил в уязвимое место, поставив Бауэ на колено.

Отметим, что таким образом Богачуку удалось вернуться на победный путь после обидного поражения в поединке против американца Брэндона Адамса. В бою, который прошел в начале марта, наш боксер первого среднего веса владел инициативой и выигрывал на судейских записках, но пропустил несколько плотных ударов от соперника и был нокаутирован в восьмом раунде.

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Проиграв Адамсу, Богачук лишился чемпионского пояса по версии WBC Continental Americas.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый украинец Федор Черкашин одержал яркую победу, разбив соперника за одну трехминутку.