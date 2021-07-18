Непобедимый украинский боксер ярко нокаутировал соперника в первом раунде. Видео

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
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Черкашин Бонелли результат боя

25-летний украинский боксер Федор Черкашин (18-0, 12 КО), одержал яркую победу над 43-летним аргентинским ветераном Даниэлем Бонелли (24-9, 20 КО). Поединок, который прошел в польском городе Сувалки, закончился нокаутом.

Бой был остановлен судьей уже в первой трехминутке. На старте противостояния наш соотечественник отправил соперника на настил, исполнив мощный левый хук, а затем прижал его к канатам и добил серией ударов за десять секунд до конца раунда.

Отметим, что Черкашин выступает в среднем весе. Он родился в Харькове, но с 2017 года живет в Варшаве и проводит свои поединки в Польше.

Федор занимает 17-е место в рейтинге лучших средневесов в мире по версии издания Boxrec и второе место среди польских боксеров. Дебютный бой Черкашина на профессиональном ринге состоялся в 2015 году и закончился его единогласной победой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинский представитель первого среднего веса Дмитрий Митрофанов успешно провел первую защиту пояса WBO Oriental, разгромив Рилливана Бабатунде на судейских записках.

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