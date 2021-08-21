Украинка выиграла ЧЕ по боксу, разбив в финале чемпионку России. Видео

13-летняя украинская боксерша Кира Розовая Пантера Макогоненко выиграла чемпионат Европы среди юниоров, который состоялся в Сараево (Босния и Герцеговина). Молодая харьковчанка в финале весовой категории до 42 кг победила чемпионку России Анастасию Панечкину. Встреча завершилась единогласным решением судей в пользу нашей соотечественницы.

После своего триумфа Макогоненко станцевала гопак и пробежала по рингу с флагом Украины.

Изначально Макогоненко занималась художественной гимнастикой, но позже охладела к этому виду спорта. В это время ее отец, чемпион мира и Европы по кикбоксингу Артем Макогоненко стал тренировать команду боксеров.

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Увидев это Кира захотела попробовать себя в боксе. Изначально папа-тренер был против, но затем смирился.

Позже Макогоненко выиграла чемпионат Украины в своей возрастной категории. В 2018-м выиграла Кубок Берлина.

Стоит отметить, что в финале Евро-2021 выступали еще две украинки: Таисия Покусай (40 кг) и Валерия Локтионова (36 кг). Наши девушки проиграли представительницам Российской Федерации, завоевав "серебро".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец, обыграв в финале звездного россиянина, выиграл чемпионат Европы по шашкам. Континентальное первенство состоялось в Турции с 10 по 17 августа.