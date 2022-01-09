Украинская боксерша-вундеркинд поразила интернет потрясающим трюком на тренировке. Видео

13-летняя украинская боксерша Кира Макогоненко произвела фурор в социальных сетях, выложив видео с одной из своих тренировок. Розовой пантере (прозвище украинки) удался трюк, который осилит не всякий мужчина-профессионал.

На видео девочка одной рукой жонглировала мячом, а второй била по пневмогруше. При этом спортсменка балансировала на доске. Все это она делала одновременно.

Видео дня

Top Rank и DAZN Boxing сделали репост записи со страницы Киры в Instagram, после чего новые подписчики сотнями повалили к украинке. Видео за несколько дней собрало 145 000 просмотров и безумное количество лайков.

Ранее она произвела фурор другим трюком, когда с завязанными глазами боксировала, одновременно шагая назад по беговой дорожке.

Отметим, что в 9 с половиной лет уже была национальной чемпионкой Украины по боксу с непобедимым рекордом 8-0.

Кроме этого, девочка занимается спортивной гимнастикой. Ее отец – чемпион мира и Европы по кикбоксингу Артем Макогоненко. Мать Ирина аботает гинекологом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе прошлого года Макогоненко выиграла чемпионат Европы среди юниоров, который состоялся в Сараево (Босния и Герцеговина).

Молодая харьковчанка в финале весовой категории до 42 кг победила чемпионку России Анастасию Панечкину. Встреча завершилась единогласным решением судей в пользу нашей соотечественницы.