Українська боксерка зробила з обличчя суперниці "відбивну". Фотофакт

23-річна німецька боксерка Шайєнн Хенсон показала наслiдки поєдинку з українкою Аліною Зайцевою.

Бій на відкритому чемпіонатi Німеччини з боксу в Герстхофенi був зупинений в п'ятому раунді після того, як спортсменки серйозно зіткнулися головами. На момент зупинки німкеня лідирувала на записках суддів, тому їй була присуджена перемога.

Шайєнн в Instagram показала своє обличчя після зустрічі, яке більше нагадувало один великий синець. Знімок став вірусним в мережі і за добу набрав більше 3000 вподобайок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше непереможна австралійська боксерка Ебан Бріджес (5-0-0, 2 КО) з 5-м розміром грудей, яка відома під псевдонімом "Блондинка-бомбардувальник", прийшла на зважування перед боєм проти Керол Ерл (3-4-1 , 3 КО) в мереживному бікіні.